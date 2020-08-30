Batman Basın Konseyi'nden yazar Işıl Özgentürk'e tepki - Son Dakika

Batman Basın Konseyi, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk'ü kınadı.

Batman Basın Konseyinden yapılan açıklamada, yazar Özgentürk'ün köşesinde belirttiği çirkin ithamları kabul etmedikleri ve hem yazarın hem de Cumhuriyet Gazetesi'nin Batman halkından bir an önce özür dilemesi gerektiği aktardı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Batman'ı geçmişte intihar vakaları ile yeniden gündemlerinde tutmaya çalışan bazı yazarların ise genç kızlarımız üzerinden popülist yazılar kaleme alma girişimlerine Batmanlı gazeteciler bir anlam veremiyoruz. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Işıl Özgentürk Batmanlı kızlarımız ve ailelerimiz üzerine kaleme aldığı 'Porno çukurunda debeleniyoruz' başlıklı yazı haddini çok çok aşmıştır. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün, canına kıymasını sadece bir sayı olarak görmesi ve aslında altında yatan nedenleri sorgulamadan, sadece Batman'daki değil bütün bölge illerindeki kadınları ve kızları töhmet altında bırakmasını şiddetle kınıyoruz."