Batman Basın Konseyi ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Batman Basın Konseyi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasında ödül layık görülen gazetecilerin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Vali Hulusi Şahin, bir otelde düzenlenen ödül gecesinde yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Medyanın önemine işaret eden Şahin, "Dördüncü kuvvet medya sözü az bir söz değil. Gerçekten toplumda çarpık bozuk ne varsa onu düzeltmek için uğraşan bir meslek. Halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan bir meslek. Bundan dolayı özgür bir basının olmadığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan da gazeteciliğin özel ve ayrıcalıklı bir meslek olduğunu, gazeteciliği ayakta tutan ve gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak olan basın mensuplarının işlerinin hakkını fazlasıyla verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından çeşitli dallarda ödüle layık görülen gazetecilerin ödülleri verildi.

En iyi fotoğraf dalında "Köyde tatil yapıp havuzda serinliyorlar" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Muhyeddin Beyca ile spor haberi dalında "Tütün tarlasından dünya beşinciliğine" haberiyle AA eski çalışanı Selman Tur da ödüllerini aldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kent Konseyi Başkanı Kadir Demir, kentteki basın dernek başkanları ve basın mensupları katıldı.