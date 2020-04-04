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Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi...
6 saat önce
Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.
Batman Başsavcılığı: "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:56 Kaynak: AA
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