Son Dakika Haberleri: Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı
Son Dakika Güncel Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

7 saat önce

Batmanlı çocuklara kıyafet yardımıİstanbul'da yaşayan Batmanlı internet kafe sahiplerinin Türkiye genelinde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 500 mont ve bot, Batmanlı çocuklara gönderildi.

Batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

İstanbul'da yaşayan Batmanlı internet kafe sahiplerinin Türkiye genelinde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 500 mont ve bot, Batmanlı çocuklara gönderildi.

İstanbul'da bir grup Batmanlı internet kafe sahipleri, 'Çocuklar üşümesin, kış gelmeden biz geldik? kampanyasıyla Türkiye genelinde 500 mont ve botu, Batmanlı çocuklar için topladı.

İstanbul'daki internet kafe sahipleri Ayhan Çabas, Engin Yüce ve İlhan Taşkıran'ın öncülüğünde düzenlenen kampanyada elde edilen mont ve botların, Batmanlı çocuklara dağıtımı başlandı. Kampanyanın yürütücülerinden Engin Yüce, topladıkları mont ve botları Batman'daki köy çocuklarına ulaştıracaklarını ifade ederek, Çocuklar üşümesin, 'Kış gelmeden biz geldik' projesi kapsamında Batman merkez ve köylerindeki çocuklar için 500 mont ve bot yardımını yapıyoruz. Türkiye'deki internet kafelerin destek verdiği kampanyanın ilk ayağını Batmanlı çocuklara destek olmakla başladık. Bu projenin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir kuruma bağlı olmadan kendi bünyemizde Türkiye'deki internet kafe sahiplerinin birlikte topladığımız yardımı dağıtıyoruz dedi.

Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

İstanbul, Türkiye, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:11 Kaynak: DHA
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