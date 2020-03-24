Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin, değerlendirmede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin, değerlendirmede bulundu - Son Dakika

Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin, değerlendirmede bulundu

6 saat önce

Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, "Şehrimizi seviyoruz, vatandaşımıza güzel işler yapmak ilk hedefimizdir.

Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hulusi Şahin, "Şehrimizi seviyoruz, vatandaşımıza güzel işler yapmak ilk hedefimizdir. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, geçmişe değil ileriye bakacaklarını söyledi.

Şehre katkı sağlamak için çalışacaklarını belirten Şahin, kentin çöp, arıtma ve yetersiz yeşil alan, imar gibi sorunlarının bulunduğunu, bunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

Belediye başkan yardımcılarını görevlendirdiklerini ifade eden Şahin, "Hepimizin işi gücü, makamımız, mevkimiz var. Bizim ve arkadaşlarımızın böyle bir hevesi yok. Kimse böyle bir şeye kapılmasın. Hepimizin mesaisinin üstüne ikinci bir mesai yükle karşı karşıyayız. Şehrimizi seviyoruz, vatandaşımıza güzel işler yapmak ilk hedefimizdir. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiklerini, belediyenin imkanlarını bu anlamda iyi bir şekilde kullanacaklarını vurgulayan Şahin, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışması ilkesini hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini aktardı.

Şahin, şeffaf olacaklarını ifade ederek, "Ne yapıyorsak bunu söyleyeceğiz. Hiçbir yönden mali disiplini kaçırmayacağız. Ayaklarımız yere basacak. Şehrin geleceğini, çocuklarımızı borçlandırmak asla istemeyeceğimiz bir şey. Bunun yerine doğru projeler ve doğru hamleler ile yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Belediyede çalışanlara ilişkin soru üzerine Şahin, hak kaybına sebebiyet vermeyeceklerini bildirdi.

Şahin, "Hiçbir işçimizi, personelimizi kapı dışarı etmek, ekmeğinden etmek gibi düşüncemiz söz konusu asla olmaz. Özel birtakım durumları olanlar olabilir. Onlar ile ilgili şartlar olabilir ama herhangi bir cürüm işlemeyen, İş Kanunu'nda iş akdinin feshini gerektirmeyecek hiçbir hususta hiçbir kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız." dedi.

Belediyenin borcuna ilişkin soru üzerine Şahin, şöyle konuştu:

"Bu ay ödenmesi gereken belediyenin borcu 90 milyon lira çıktı. Daha derinlemesine ineceğiz. Fakat tablo iç açıcı değil. En hassas işler suların akması, kanalizasyonların çalışması. Bunlarla ilgili bir çalışmanın içine gireceğiz. Sular akacak, temizlik yapılacak. Kanun hakimiyetini bu şehre tesis edeceğiz. Bu konudan taviz yok. Eski yönetim kanuna uygun adım attıysa aynı şekilde devam edeceğiz."

Koronavirüsüne yönelik çalışmalara değinen Şahin, "Ne kadar çok dikkat edersek bu belayı o kadar çabuk defedeceğiz. Ümit ediyorum ki 3-4 hafta içerisinde bu iş gündemimizden yavaş yavaş düşecektir. Biraz daha dişimizi sıkalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Şahin, değerlendirmede bulundu

Mehmet Demir, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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