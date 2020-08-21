Batman Belediye Başkan Vekili Şahin, asfalt çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Batman Belediyesinin asfaltlama çalışması sürüyor.

İnsan Hakları Bulvarında asfalt serim çalışmalarına katılan Vali ve Batman Belediyesi Başkan Vekili Hulusi Şahin, ekiplerin 24 saat boyunca çalıştığını söyledi.

Ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdüğünü kaydeden Şahin, "Ekiplerimiz özellikle ana arterlerde, kalabalığın olduğu ve ticaretin devam ettiği yerlerde gece çalışıyorlar ki ticari hayat olumsuz etkilenmesin. Şu ana kadar 60 bin ton döktük. Hedefimiz 170 bin tonu geçmek." dedi.

Asfalt çalışması için 2 ekip toplam 80 kişinin çalıştığını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Şuan asfalt seferberliğinde 50 aracımız görev alıyor. Çalışmalarımız devam edecek. Asfalt mevsiminde olabildiğince en fazla asfaltı dökmek için uğraşacağız. Böylelikle daha temiz ve daha nezih bir Batman'a hep birlikte ulaşacağız."

Vali Şahin, daha sonra esnafı ziyaret etti.