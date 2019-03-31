Son Dakika Haberleri: Batman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mehmet Demir Kazandı.

Batman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mehmet Demir Kazandı.

3 saat önce

Batman Belediye Başkanlığını HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Batman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mehmet Demir Kazandı., System.String[]
Batman Belediye Başkanlığını HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 96 bin 590, AK Parti adayı Murat Güneştekin 41 bin 976 oy aldı.

Demir'in öz geçmişi -

Mehmet Demir, 1968'de Batman'da doğdu. 1994 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde uzmanlık eğitimi aldı. Nusaybin Devlet Hastanesinde mesleğe başlayan Demir, halen Diyarbakır'da özel hastanede göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyor.

Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

AK Parti, Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Demir, Batman, Güncel
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