Batman Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mehmet Demir Kazandı.

Batman
Belediye Başkanlığını HDP
adayı Mehmet Demir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Demir 96 bin 590, AK Parti
adayı Murat Güneştekin 41 bin 976 oy aldı.
Demir'in öz geçmişi -
Mehmet Demir, 1968'de Batman'da doğdu. 1994 Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul
Üniversitesinde uzmanlık eğitimi aldı. Nusaybin
Devlet Hastanesinde mesleğe başlayan Demir, halen Diyarbakır
'da özel hastanede göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyor.
Demir, bir dönem Batman Tabip Odası Başkanlığı görevini de yürüttü.