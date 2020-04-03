Batman Belediyesi araçların bakımını yapıyor - Son Dakika

Batman Belediyesi araçların bakımını yapıyor
6 saat önce
Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediye hizmet araçlarını ve iş makinelerini bakımını yapıyor.
Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediye hizmet araçlarını ve iş makinelerini bakımını yapıyor.
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Adanan Aba, yaz sezonu öncesi saha çalışması gerçekleştiren birimlerin iş makineleri ve araçlarının hazır olması için bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.
Aba, arasında lastik değişimi, motor revizyonu, temizlik araçlarının fırça ve yağ değişimi olmak üzere 475 aracın bakımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:58 Kaynak: AA
Son Dakika Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi