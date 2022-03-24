Batman Belediyesi dilendirilen hasta çocukları tedavi etti - Son Dakika

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilencilere yönelik rutin denetimleri sırasında hasta ve yaşları küçük iki kardeşe yardım eli uzattı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şafak Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri dilenci denetiminde çocuklarıyla birlikte dilenen kadını tespit ederek işlem yapmak üzere ekip otosuna bindirdi. Kadının kucağındaki bebek ile yanındaki çocuğun sürekli öksürmesi ekiplerin dikkatini çekti. Öksürük ve ateş belirtisi gösteren 8 aylık bebek ve 3 yaşındaki çocuğu hastaneye götüren zabıta ekipleri, çocukların tedavileriyle birebir ilgilenerek sağlıklarına kavuşması için çaba sarf etti.

Yapılan tetkikler sonucunda 8 aylık Adnan ve 3 yaşındaki Emir'de boğaz ve akciğer enfeksiyonunun olduğu, ayrıca Adnan bebeğin hiçbir aşısının yapılmadığı tespit edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan çocukların sağlık güvencesinin olmaması üzerine ilaç masraflarını da karşılayan belediye zabıta personeli, aileyi ikamet ettikleri adreslerine kadar götürdü. - BATMAN