Batman Belediyesi engelli gencin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Batman Belediyesi, akülü engelli aracı bozulan 13 yaşındaki Mehmet Sait Ekinci'nin aracını onararak kendisine teslim etti.

Evde sağlık hizmeti ekiplerinin mahalle ziyaretlerinde yaptığı kontrollerde, akülü tekerlekli sandalyesi arızalandığından dolayı dışarı çıkarmadığını ifade eden 13 yaşındaki Mehmet Sait Ekinci, durumun yetkililere iletilmesini istedi. Batman'ın Seyitler Mahallesi 3002 sokak 62 numaralı evde ikamet eden Ekinci ailesinin evini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ileterek Mehmet Sait Ekinci'nin tekerlekli sandalyesini onarmasını talep etti. Yapılan çalışmanın ardından Ekinci'nin sandalyesi belediye personeli tarafından onarılarak kendisine teslim edildi. Ekinci, kendisine destek olan yetkililere teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise kent genelindeki tüm engelli vatandaşların yanında olduklarını kaydetti. - BATMAN