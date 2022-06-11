Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti

11.06.2022 12:02
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti

Batman Belediyesi, yaz ayları dolayısıyla muhtemelen yangınlara karşı önlemlerini alırken, ekiplerin son 3 yılda 2 bin 692 iş yeri ve anız yangını olmak üzere toplamda 10 bin 139 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Batman Belediyesi, yaz ayları dolayısıyla muhtemelen yangınlara karşı önlemlerini alırken, ekiplerin son 3 yılda 2 bin 692 iş yeri ve anız yangını olmak üzere toplamda 10 bin 139 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Yangınların yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerde, her türlü patlama, çökme gibi olağanüstü durumlarda, mahsur kalma olaylarında ve arama kurtarma çalışmalarında da etkin hizmet sürdüren Batman Belediyesi itfaiye müdürlüğü kent geneli meydana gelebilecek muhtemel tüm durumlara karşı tedbirlerini artırıyor. 123 personel ve 10 donanımlı araç ile 42 metre yüksekliğe kadar söndürme olaylarına karşı merdivenli itfaiye aracı bulunan Batman Belediyesinin, son 3 yıl içerisinde 10 bin 139 olaya müdahale ettiği belirtildi. - BATMAN

Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti
Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti

YORUMLAR
500
Kül olan dükkanını gözyaşları içerisinde izleyen esnafın görüntüsü yürek burktu Kül olan dükkanını gözyaşları içerisinde izleyen esnafın görüntüsü yürek burktu Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik Bozüyük'te mahalle konaklarında temizlik
Kaynak: İHA

Batman Belediyesi, İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 12:09:00. #1.11#
SON DAKİKA: Batman belediyesi itfaiye ekipleri son 3 yılda 10 bin 139 olaya müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement