Batman Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi yeni binası hizmete açıldı - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediyesine ait Kadın ve Aile Destek Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vali Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütecek Aile Destek Merkezi'nin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Açılışı özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirdiklerini ifade eden Şahin, bu merkezde kadını ve aileyi merkeze alan hizmetler yapılacağını kaydetti.

Yeni hizmet binasında Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğünün yanı sıra farklı birimlerin de hizmet vereceğini aktaran Şahin, "Burada hem belediyemizin kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü bulunacak hem personel çocuklarının istifade edeceği kreş ve gündüz bakım evi bulunacak hem de bazı kurslarımızı bu binada vereceğiz. Kadın ve Aile hizmetleri müdürlüğümüzün kapsamlı çalışmalarını buradan yöneteceğiz." dedi.

Binada engelli birimi ile Şehit aileleri biriminin de hizmet vereceğini bildiren Şahin, "Amacımız sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Batman'da halkımızla buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.