Batman Belediyesi'nden "dolandırıcılık" uyarısı - Son Dakika

Batman Belediyesi'nden "dolandırıcılık" uyarısı

12.10.2020 18:13
Batman Belediyesi'nden

Batman Belediyesi, kurumun ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Batman Belediyesi, kurumun ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Batman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin itfaiye eri alımı ile ilgili belediyenin adı kullanarak, sınava girecek adayları kazandıracaklarını taahüt ederek para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Sorumlular hakkında güvenlik güçlerine gerekli ihbarın yapıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için güvenlik güçlerimize gerekli ihbarda bulunulmuş ve çalışmalar başlatılmış olup, işe yerleştireceğini söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaşmaları halinde, 155 Polis veya 156 Jandarma ihbar hatlarını aramaları ya da en yakın güvenlik birimlerine müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Batman Belediyesi, Dolandırıcılık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı - Son Dakika

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