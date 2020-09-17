Batman Belediyesi'nden kaçak yapılarla ilgili açıklama - Son Dakika

Batman Belediyesi kentteki kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte çarpık kentleşme ve imar kirliliğine yol açan en önemli sorunlardan birinin de kaçak yapılaşma olduğu bildirildi.

Kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında il genelinde denetimlere başlandığı ifade edilen açıklamada, 23 Mart'tan bu yana kaçak yapılaşmaya müsaade edilmediği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda kaçak yapıların yıkılmasına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaçak yapılarla ilgili gerek idari gerekse adli süreçlerin tümü tamamlanmış ve yıkım aşamasına gelindiğinde öncelikle 5 kata kadar olan binaların yıkımı için belediyemiz araç ve ekipmanlarıyla çalışma başlatıldı. Biri 2 katlı, diğeri de 5 katlı kaba inşaatları bitmiş iki binanın yıkımı gerçekleştirildi. Devamında 5 kat üzerindeki binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. 4 Temmuz 2019'da bodrum kat seviyesinde iken kaçak olduğu tespit edilen, 8 Ağustos 2019 tarihli encümen kararı ile önceki dönem yıkım kararı verilmesine rağmen inşaat çalışmaları durdurulmayan, fen ve sanat kaideleri ile yapı tekniğine aykırı bir şekilde uygun olmayan malzeme kullanılarak kaba inşaatı tamamlanan ve yıkılma tehlikesi taşıyan Bahçelievler Mahallesindeki 9 katlı binanın yıkımına 12 Eylül'de başlandı. İmar barışının yasal tarihi olan 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların ruhsatlandırılması mümkün olmuyor. Yeni bir imar barışı ancak yasal düzenleme ile mümkün olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bazı çevreler tarafından yanlış yönlendirildiğini üzüntü ile takip etmekteyiz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu tür yanlış yönlendirmelere itibar etmemeleri, gayrimenkul alırken çok dikkatli olmalarıdır."