Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek - Son Dakika
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Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek

31.08.2022 18:25
Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek

Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerine yönelik "askıda yemek" uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek

BATMAN - Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında üniversite öğrencilerine yönelik "askıda yemek" uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp'ın katılımıyla, Batman Belediyesi ve Batman Üniversitesi arasında üniversite öğrencileri için hayata geçirilen askıda yemek projesi protokolü imzalandı.

Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ile Merkez Kampüste protokol imzalayarak "askıda yemek" uygulamasına destek verdi. Batman Belediyesi'nin her gün 13 bin 512 öğrenciye ücretsiz yemek vereceği protokol imzalandı.

Gerçekleşen protokol imzalama törenine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir katıldı. Buna göre, Batman Belediyesi katkısıyla, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca üniversiteye bağlı 2 yemek salonunda öğrencilere ücretsiz yemek verilecek.

Vali Ekrem Canalp, " Batman'ın gençleri ise para bizim için teferruattır. Dolayısıyla da parasal boyutuna da razıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz söz konusu olduğu zaman Batman'ın da kamu kurumlarının da Batman Belediyesi'nin imkanlarını seferber etmekten hiçbir zaman tereddüt göstermeyeceğiz "dedi.

Rektör Demir ise, "Batman üniversitesi olarak şehir ile bütünleşik, üniversite çalışmalarımız devam ediyor. Şu an da hali hazırda yapıyor olduğumuz protokol askıda yemek protokolüdür. Batman üniversitesi öğrencilerinin devlet katkı payını zaten Batman üniversitesi, devletimiz ödüyor. Öğrencinin cebinden çıkan katkı payını protokol ile Batmanlı her bir evladımızın, üniversitedeki her bir öğrencimizin Batman Belediyesi tarafından karşılanmasına yönelik bir protokoldür bu. Bunu kurumsal bir hale getirdik. Bu vesileyle verim arttı. Öğrenci başarısında artış oldu. Öğrencilerimiz kütüphaneyi daha aktif kullandılar. Disiplin suçu alan öğrenci sayımız azaldı. Öğrenci memnuniyetinde artış var ve öğrencilerimizin bütçesine destek sağladık. Protokolden önce ilk 7 aylık süreçte Batman üniversitesinde kendi cebinden ücretini ödeyip yemek yiyen öğrenci sayısı 58 bin 654 iken maddi imkanı olmadığı için yemekhane den istifade edemeyen öğrencilerimiz, bu maddi imkan belediyemiz tarafından karşılandıktan sonra 4 katına çıkıp 225 bin 855 evladımız, öğrencimiz Batman Üniversitesi yemekhanesinden istifade edip yemek yemiştir " ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Batman Belediyesi'nden öğrencilere 'askıda yemek' uygulamasına destek - Son Dakika

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