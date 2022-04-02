Batman Belediyesi'nin 2 yıllık çalışmaları lansman toplantısıyla aktarıldı - Son Dakika

Batman Belediyesinin 2 yılda yaptığı çalışmaların tanıtılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, bir düğün salonunda "Değişime İnandık, Birlikte Başardık" sloganıyla düzenlenen "Batman'da Proje, Hizmet ve Yatırımlarla Geçen 2. Yıl" lansman toplantısında, belediyenin son 2 yılda hayata geçirdiği ve yapımı süren projeleri aktardı.

Modern kamu yönetiminin unsurlarından olan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği toplantıyı yaptıklarını kaydeden Şahin, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi gereği hakkında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldığını anımsattı.

"Gönül isterdi ki bu kişiler, karanlık odaklara hizmet etmek yerine oyunu aldığı vatandaşlara hizmet etseydi. O zaman bu önlemlere gerek kalmazdı. Ama maalesef öyle olmadı." ifadelerini kullanan Şahin, belediye bütçesi hakkında bilgi verdi.

Belediyeyi devraldıklarında bütçenin 530 milyon lira olduğunu, 414 milyon lira borcunun olduğunu bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"3 milyon elektrik faturasını ödenmediği için günlerce bu şehir susuz kaldı. Belediyeyi aldıktan sonra, bu arada muhasebeleşmiş geliri de sadece 418 milyon liraydı. 2021'de bütçeyi 780 milyon liraya bağladık. Gerçekleşmemiz 696 milyon lira oldu. Yani kasaya giren para. Bu yıl bütçemiz 1 milyar 250 milyon lira. Ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Bu sene muhasebeleşecek olan gelirimizin 1 milyarı aşacağını düşünüyoruz. Salgının, savaşın, dünya konjonktürünün olduğu bir dönemde belediye gelirinin nasıl oldu da iki buçuk kat arttı? Bunu bir yerden mi getirdik, gömü mü bulduk, hayır. Bunlar bu belediyenin parasıdır. Bu para, bu gelirler burada vardı. Bazen şaka olsun diye diyorum ki 'Biz havuz problemini çözdük.' Çünkü yaptığımız şey çok basitti. Havuzun dibindeki kaçakları kapattık. Yukarıdan da kaynağı artırdık. Böyle olunca havuz doldu. Bu kaynak hizmet olarak vatandaşlarımıza sunuldu. Yıllarca görülmemiş hizmetler iki yılda geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının terörü ülke gündeminden çıkardığını aktaran Şahin, bölgenin geleceğe umutla baktığını anlattı.

Artık yatırımın, turizmin, tarımın ve eğitimin konuşulduğunu kaydeden Şahin, Batman ile ilgili büyük projeler ve yatırımların konuşulduğunu bildirdi.

"Artık Batmanlılar kendilerini yönetmeye talip olanlara 'Bana hangi hizmetleri getireceksin?' diye sormalı. Bundan aşağı istemiyoruz. Çünkü sadece bir görev olarak yapan herhangi seçimle ve oyla gelmeyen kamu görevlileri, sadece kendilerine tevdi edilen görevi yapmak için uğraşırken, bu hizmetleri yapmışlarsa belediye başkanlarının bundan çok daha iyisini yapması gerekir." diyen Şahin, her Batmanlının kendisini yönetmeye aday olanlardan hizmeti istemesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadar hizmet, bu kadar başarı önce kimin onu bir anlayalım. Gerçekten bu bir siyasi irade ve siyasi tercih meselesidir. Bu siyasi tercihi Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan koymuştur. Şunlar olduysa, onun liderliğinde olmuştur. Sadece bunlar değil. Bu sadece belediye idi. Bir de genel bütçeden gelenler var. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi, kararlılığı ve liderliği sayesinde biz bunca güzel esere kavuştuk."

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de Batman'da kısa bir zamanda büyük hizmetler yapan Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Yapılan hizmetlerin farkında olduklarını ifade eden Özdemir, "Bunlar sırt üstü uzanarak yapılan işler değil. Günün yarısını Valilikte yarısını belediyede geri kalanını sokaklarda ve caddelerde hizmet üreterek yapan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Batmanlıların yereldeki seçimlerde hizmet edenlere oy vermelerini gerektiğini belirten Özdemir, "Bundan sonraki süreçte de Batman'ın kaderi bu değildir. Kim hizmet ediyorsa yerelde lütfen onu yapalım. Hizmet edecek olan insanları seçelim." dedi.

Daha sonra, 2 yılda yapılan ve devam eden çalışmaların tanıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.