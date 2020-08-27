Batman Belediyesi su borcu faizinde yüzde 90 indirim yapacak - Son Dakika

Batman Belediyesi, su borçlarının gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi aldığı kararla bugüne kadar ödenmemiş su borcu nedeniyle tahakkuk eden gecikme zammının yüzde 90'ın da indirim yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahsilat veznelerinde yığılma olmaması için vatandaşların borçlarını anlaşmalı bankalar ile belediyenin web sitesinden de ödeyebileceği aktarılan açıklamada, uygulamadan faydalanmak için 30 Eylül Pazar günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapılması gerektiği kaydedildi.