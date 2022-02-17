Batman Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BASKİ), 14 Şubat'ta geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazetede yayımlandığı anımsatıldı.

Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği belirtilen açıklamada, "Bu karar doğrultusunda Batman'ın sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan BASKİ Müdürlüğü, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e indirdi." denildi.