Batman Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşların evlerini onarıyor - Son Dakika

Batman Belediyesi tarafından yardıma muhtaç vatandaşların ev bakım ve onarımı yapılıyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yardıma muhtaç vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendiriliyor ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yapılan inceleme neticesinde ev bakım ve onarım işleri yapılıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatları doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. Yardım talep eden vatandaşların yaşadıkları mekanlar yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla evlerin onarımı yapılıyor.

Evlerin boya, cam ve çerçeve, dam ve çatı izolasyonu, mutfak tezgahı ve dolapları gibi alanları tadilattan geçiriliyor. Bugüne kadar 16 hanenin onarım ve tadilat işi yapıldı.