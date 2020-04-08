Batman Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüse karşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri otobüs durakları ve esnafın bulunduğu alanlar başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde maske dağıttı.



Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtan ekipler yoğunluğun fazla olduğu alanlarda maske kullanılmasının mecburi olduğu yönünde uyarılarda bulundu.



Ayrıca ekipler araçlardan yaptıkları anonslar ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Zabıta ekipleri banklarda oturan vatandaşlara da uyarıda bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük, yaptığı açıklamada koronavirüse karşı yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.



Yörük, zabıta ekiplerinin kentin farklı noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını ifade ederek, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara da gekeken uyarıların yapıldığını aktardı.

Belediye ekiplerinin dezenfektan çalışmaları da yürüttüğünü dile getiren Yörük, "Caddeler ve sokaklar köpüklü suyla yıkanmaktadır. Öte yandan belediyemize ait kurumların girişlerinde ateş ölçerlere vatandaşların ateşlerini ölçüyoruz. Talep eden diğer kurumlara da bu hizmeti sağlamaktayız. Tüm ekiplerimiz koordineli şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıyor. Halkımızdan evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, zorunlu çıktıklarında da maske takmalarını rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Seven, maske takmanın önemine işaret ederek, maske takma zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.

Selim Aykurt ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti belirterek, yetkililere teşekkür etti.