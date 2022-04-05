Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek - Son Dakika
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Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek

05.04.2022 11:31

Batman Belediyesi personeli kan bağışında bulundu.

Batman Belediyesi personeli kan bağışında bulundu.

Batman Belediyesi personeli, kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesince Atatürk Parkı önüne konuşlu kan bağış noktasında kan verdi.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, her ramazan ayında düzenlenen kan bağış kampanyasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

Geçen yıl Vali Hulusi Şahin'in başlattığı ve kurumları davet ettiği kan bağışı kampanyasının bu yıl da gerçekleştiğini belirten Okçu, şöyle konuştu:

"Her yıl ramazanda kan stoklarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Kampanya yapmaya ihtiyaç vardı. Kampanyamıza 72 güvenlik ve 72 zabıta personeli olmak üzere 144 kişi destek verdi. Umarım kan bekleyen vatandaşlarımızın sıkıntısına ilaç oluruz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağış noktasına bekliyoruz."

Batman Belediyesinde çalışan Ali Osman Özek de, ramazanda azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla çalışma arkadaşlarıyla kan bağışında bulunduğunu aktardı.

Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek
Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek
Batman Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek

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Kaynak: AA

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