Batman Belediyesinden "Köyleri Geziyoruz Sporu Sevdiriyoruz Projesi" - Son Dakika

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Köyleri Geziyoruz Sporu Sevdiriyoruz Projesi" ile kırsalda yaşayan çocuklarla voleybol, futbol, badminton oynanıyor.

Proje kapsamında Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyünde çocuklarla bir araya gelen eğitmenler çocuklarla oyun oynadı, onların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Farklı branşlarda görev alan eğitmenlerin gösterdikleri hareketleri uygulayan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Köy sakinleri bu tür etkinliklerin devam etmesi dileğinde bulunarak emeği geçen başta Vali Hulusi Şahin olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür etti.

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü Burak Eren de, şehir merkezine gelemeyen ve köyde yaşayan çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Sportif etkinliklerin belirli aralıklarla Beşiri, Kozluk, Hasankeyf, Gercüş ve Sason ilçelerine bağlı köylerde devam edeceğini aktaran Eren, "Bugün Beşiri ilçemize bağlı Danalı köyünde ilk etkinliğimizi yaptık. Çocuklarımızla bir araya geldik. Yarışma ve ödüllerimizle çocuklarımızla mutlu ve güzel bir gün geçirdik." dedi.

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