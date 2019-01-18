Son Dakika Haberleri: Batman Belediyesinden Kuran-ı Kerim Yarışmasında Dereceye Girenlere Umre Ödülü

Batman Belediyesinden Kuran-ı Kerim Yarışmasında Dereceye Girenlere Umre Ödülü

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi geçen yıl Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren 3 kişiyi Umre ziyareti için kutsal topraklara gönderdi.

Batman Belediyesinden Kuran-ı Kerim Yarışmasında Dereceye Girenlere Umre Ödülü, System.String[]
Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi geçen yıl Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren 3 kişiyi Umre ziyareti için kutsal topraklara gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren Kadir Çakan, İbrahim Çimen ve Uveys Yaman kutsal topraklara gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenlenmiş, yarışmada ilk 3'e girenler jüri üyelerince belirlenmişti.

Umreye gitme hakkı kazananlar, yetkililere teşekkür ederek, kutsal topraklarda Türkiye'nin huzuru için dua edeceklerini ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Batman, Umre, Güncel
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