Batman Belediyesinden Kuran-ı Kerim Yarışmasında Dereceye Girenlere Umre Ödülü
1 saat önce
Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi geçen yıl Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren 3 kişiyi Umre ziyareti için kutsal topraklara gönderdi.
Görevlendirme yapılan Batman
Belediyesi geçen yıl Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren 3 kişiyi Umre
ziyareti için kutsal topraklara gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren Kadir Çakan, İbrahim Çimen ve Uveys Yaman kutsal topraklara gönderildi.
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
'un talimatıyla 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenlenmiş, yarışmada ilk 3'e girenler jüri üyelerince belirlenmişti.
Umreye gitme hakkı kazananlar, yetkililere teşekkür ederek, kutsal topraklarda Türkiye
'nin huzuru için dua edeceklerini ifade ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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