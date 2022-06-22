Batman Belediyesinden "Şair Cigerhun'un büstünün kaldırıldığı" iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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Batman Belediyesinden "Şair Cigerhun'un büstünün kaldırıldığı" iddialarına yalanlama Açıklaması

22.06.2022 18:55
Batman Belediyesinden "Şair Cigerhun'un büstünün kaldırıldığı" iddialarına yalanlama Açıklaması

Batman Belediyesi, şair Cigerhun'un büstünün parktan kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığı, yapılan incelemede, büstün hırsızlar tarafından çalındığının tespit edildiği bildirildi.

Batman Belediyesi, şair Cigerhun'un büstünün parktan kaldırıldığı iddialarının doğru olmadığı, yapılan incelemede, büstün hırsızlar tarafından çalındığının tespit edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kine Em Parkı'nda bulunan şair Cigerhun'un büstünün, bulunduğu yerden kaldırıldığına dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Büstün, Belediye tarafından kaldırılmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, "Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, büstün hırsızlar tarafından parktan çalındığı tespit edilmiştir. Konu güvenlik güçlerine bildirilmiş olup gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

YORUMLAR
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Kürt yazarın büstü kaldırıldı iddiaları asılsız çıktı: Gerçek ise güvenlik kamerasına yansıdı Kürt yazarın büstü kaldırıldı iddiaları asılsız çıktı: Gerçek ise güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Batman Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman Belediyesinden 'Şair Cigerhun'un büstünün kaldırıldığı' iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Belediyesinden "Şair Cigerhun'un büstünün kaldırıldığı" iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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