Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir Kazandı
1 saat önce
Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.
Batman
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP
Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir
kazandı.
Batman'da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Adayı Mehmet Demir 107 bin 415, AK Parti
Adayı Murat Güneştekin ise 46 bin 779 oy aldı. İçişleri Bakanlığı
tarafından görevden alınan ve HDP tarafından aday adayı olarak gösterilen Sabri Özdemir
'in daha önce yargılandığı davalardan 3 yılın üzerinde ceza alması sonrası Sabri Özdemir'in yerine aday gösterilen Dr. Mehmet Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesinin HDP'li yeni belediye başkanı oldu. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
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