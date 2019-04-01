Son Dakika Haberleri: Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir Kazandı

Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir Kazandı

1 saat önce

Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.

Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir Kazandı, System.String[]
Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP Batman Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir kazandı.

Batman'da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Adayı Mehmet Demir 107 bin 415, AK Parti Adayı Murat Güneştekin ise 46 bin 779 oy aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve HDP tarafından aday adayı olarak gösterilen Sabri Özdemir'in daha önce yargılandığı davalardan 3 yılın üzerinde ceza alması sonrası Sabri Özdemir'in yerine aday gösterilen Dr. Mehmet Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesinin HDP'li yeni belediye başkanı oldu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA

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