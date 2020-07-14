Batman Belediyesinin borcu 10 milyon lira azaldı - Son Dakika

Batman Belediyesinin borcu 10 milyon lira azaldı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediyenin borcunu 10 milyon lira azalttıklarını söyledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, belediyenin borcunu 10 milyon lira azalttıklarını söyledi.

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Bir restoranda gazetecilerle buluşan Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiği 24 Mart 2020'den bu yana yürütülen çalışmaları anlattı.

Valilik ve belediye hizmetlerinin birlikte yürütülebilmesi için yoğun mesai harcadığını ifade eden Şahin, şehrin dört bir yanına dokunan projeler hazırladıklarını ve bunları tek tek hayata geçirdiklerini vurguladı.

Kaçak yapılaşmayla mücadeleye büyük önem verdiklerini dile getiren Şahin, "Metruk binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda 3,5 ayda toplam 18 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

"10 milyon lira buhar olmuş"

Kendilerinden önceki HDP'li yönetimin 12 otobüs alımı için özel bir bankadan 20 milyon lira kredi çektiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu paranın 10 milyon lirasını Devlet Malzeme Ofisine bu otobüsler için vermişler. Kalan 10 milyon lira buhar olmuş. Bu 20 milyon lira borcu yüksek bir faiz oranıyla almışlar. Borç birkaç ay ödendikten sonra biz göreve gelince bize kaldı. Biz de bu borcu hemen yapılandırdık. Başka bir bankayla anlaşarak 3 milyon lira fazla ödemekten kurtulduk."

Kente açık oto pazarı kazandırdıklarını belirten Şahin, nevruz alanının olduğu yerin etkinlikler dışındaki zamanlarda tır parkı, pazar günleri ise oto pazarı olarak kullanılacağını dile getirdi.

"60 milyon lira ödedik"

Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 23 Mart günü 375 milyon 504 bin 679 liralık borç vardı. Geçen hafta itibarıyla belediyemizin borcu 364 milyon 122 bin 793 lira. Yani 10 milyon lira şehrimizin borcunu azalttık. Ama aslında 60 milyon lira ödedik. Neden? Çünkü bu şehrin geleceğini öyle bir borçlandırmışlar ki. 30 milyon avro çalışmayan bir arıtma sistemine borç yazmışlar ve ne kadar öderseniz ödeyin kur farkına gittiği için borç bir türlü azalmıyor."

Şahin, ilin su sorununun çözümü için çaba gösterdiklerini belirterek, "Şehre verdiğimiz her 10 metreküp suyun 3 metreküpü şebekede kayboluyor. Şebeke hatları çok eski. Bu şehrin büyük kısmında 20-30 yıllık şebeke hatları var. Hatların yenilenmesi konusunda da çalışma başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Belediyesinin borcu 10 milyon lira azaldı - Son Dakika
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