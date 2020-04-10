Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı - Son Dakika

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Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı
6 saat önce
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde bir apartmanda, koronavirüs salgının önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde bir apartmanda, koronavirüs salgının önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.
Beşiri ilçe merkezindeki Bağdu Mahallesi'ndeki bir apartman, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı. Beşiri Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Bağdu Mahallesi'nde bir apartmanda koronavirüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:25 Kaynak: DHA
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