Ak Parti 31 Mart 2019 seçimlerinde 15 Büyükşehir, 24 il, 535 ilçe ve 202 beldede seçimi kazanmıştı. 2019 seçimlerden sonra birçok belediye kendi partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçmişti.

Kaynak: AA

Sait Karabulut, AK Parti, Batman, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

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