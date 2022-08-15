Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı

15.08.2022 16:54
Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Batman'ın Beşiri İlçesi'ne Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut, partisinden ayrılma kararı alarak Ak Parti'ye geçti. Karabulut'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday olarak girdiği seçimden Batman'ın Beşiri İlçesi'nin Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Toplantı sonrası Karabulut'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AK PARTİ'YE BİRÇOK KİŞİ GEÇTİ

Ak Parti 31 Mart 2019 seçimlerinde 15 Büyükşehir, 24 il, 535 ilçe ve 202 beldede seçimi kazanmıştı. 2019 seçimlerden sonra birçok belediye kendi partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden istifa eden Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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