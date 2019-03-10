Batman Buğday Tarlasındaki Araç Alev Aldı
30 dakika önce
Batman'da buğday tarlasına bırakılan otomobilin alev alması sonucu hasar meydana geldi.
Batman'da buğday tarlasına bırakılan otomobilin alev alması sonucu hasar meydana geldi.
Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde buğday tarlasına bırakılan, sahibinin kimliği öğrenilemeyen 56 AC 476 plakalı otomobil, alev aldı. Otomobilin yandığını gören çevredekiler olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede kontrol altına alırken, araçta hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:30 Kaynak: DHA
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