Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeş kayboldu
35 dakika önce
Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Şanlı (17) ile ağabeyi Sinan Şanlı (19) arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı Köprüsü mevkisinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Şanlı kardeşler kısa sonra süre gözden kayboldu.
Arkadaşlarının durumu iletmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi.
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