Son Dakika Haberleri: Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza

Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza

1 saat önce

Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.

Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza, System.String[]
Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.

Batman Çayı'nda bot ile balık avlarken tespit edilen bir kişiye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bin 635 lira para cezası kesildi. Ekipler av yasağının olmasıyla balık avlayan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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