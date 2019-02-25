Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza
1 saat önce
Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.
Batman
'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.
Batman Çayı'nda bot ile balık avlarken tespit edilen bir kişiye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bin 635 lira para cezası kesildi. Ekipler av yasağının olmasıyla balık avlayan kişiler hakkında işlem yapılacağını duyurdu. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: İHA
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