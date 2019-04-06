Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza
51 dakika önce
Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.
Batman
'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.
Batman Çayı'nda bot ile balık avlarken tespit edilen M.Ö. kişiye Batman İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından bin 635 lira para cezası kesildi. M.Ö.'nün kullandığı botuna ve ağına Batman İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etmek üzere jandarma tarafından el konuldu. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
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