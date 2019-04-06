Son Dakika Haberleri: Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza

Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza

51 dakika önce

Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.

Batman Çayı'nda Balık Avlayanlara Ceza, System.String[]
Batman'da, av yasağına rağmen balık avlayan bir kişiye, bin 635 lira para cezası kesildi.

Batman Çayı'nda bot ile balık avlarken tespit edilen M.Ö. kişiye Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bin 635 lira para cezası kesildi. M.Ö.'nün kullandığı botuna ve ağına Batman İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etmek üzere jandarma tarafından el konuldu. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:56 Kaynak: İHA

Jandarma, Batman, 3. Sayfa
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