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BATMAN ÇAYI'NDA BOĞULAN İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

47 dakika önce

BATMAN'da dün piknikte, çayda boğularak hayatını kaybeden Hüsnü (13) ve Serhat Şanlı (19) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı.

BATMAN'da dün piknikte, çayda boğularak hayatını kaybeden Hüsnü (13) ve Serhat Şanlı (19) kardeşler son yolculuklarına uğurlandı.
Batman Çayı kenarında dün piknik yaptıkları sırada soğuması için karpuzu bırakmak istediği çaya düşen Hüsnü Şanlı ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Hüsnü, boğularak hayatını kaybetti.
Batman Bölgede Devlet Hastanesi'nde kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 10 çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan baba Kahraman Şanlı (49), oğullarını Batman Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verdi. Yaz aylarında boğulma vakaların yaşandığını anlatan Şanlı, tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Şanlı, Hüsnü, Karatay Ortaokulu ikinci sınıf öğrenciydi. Karnesini geçen hafta almıştı. Çok zekiydi. Arkadaşlarıyla ilk kez piknik yapmaya giderken böyle bir olayla karşılaşıyorlar. Boğulmanın nasıl olduğunu bilmiyorum ama iki canımı kaybettim. Her mevsimde böyle gençler akarsularda can veriyor. Çocuklarım gitti, başka canlar gitmesin. Maalesef Batman'da dalgıç timi yok. Bitlis ve Van'dan buraya kurtarma timi gelene kadar yapılabilecek bir şey kalmıyor. Yaz mevsiminde boğulma vakalarına karşı önlemlerin artırılmasını istiyoruz dedi.
BATMAN ÇAYI'NDA BOĞULAN İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:42 Kaynak: DHA
Batman, Güncel
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