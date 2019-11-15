Batman Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Batman'da balık tutarken çaya düşen kişiyi arama çalışmaları, yaklaşık 200 kişilik ekiple ve "drone" desteğiyle sürüyor.

Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Çelik'in (19) bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı'nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü.

Çalışmalar, AFAD personeli, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince, yaklaşık 40 kilometrelik alanda vatandaşların da desteğiyle yürütülüyor.

Bıçakçı köyü çevresinde yürütülen arama çalışmaları kapsamında iş makineleri ile suyun akış yönü değiştirildi.

Bıçakçı köyünün ardından arama çalışmaları Batman, Zilek ve Kantar köprüleri, Oymataş ve Suçeken köyleri ile Hasankeyf ilçesine doğru genişletildi.

Botlarla ve su altında yürütülen çalışmalara, "drone" ile havadan da destek veriliyor. Jandarma ekipleri de karadan arama çalışmasını sürdürüyor.

Çelik'in babası Mehmet Emin Çelik, yaptığı açıklamada, oğlunun bir an önce bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Çelik, "Oğlum bir an önce çıkarılsın artık evimize gidelim Allah rızası için. Bütün yetkililerden yardım istiyorum. Perişan olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ın takdiri. Başımıza bir şey geldi, buna razıyız." diye konuştu.