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Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı

31.01.2022 19:05

Batman'da çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Balpınar beldesi mevkisinde Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Batman İtfaiyesi, suya indirdikleri arama botuyla köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Ekiplerin yemek verdiği köpek, veteriner hekim muayenesinden sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı

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İtfaiye, Batman, Köpek, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman Çayı'ndaki adacıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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