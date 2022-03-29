Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

29.03.2022 20:10

Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldıBATMAN Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

BATMAN Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 17.00 sularında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden sular yükselince çayda bulunan 2 vatandaş, mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri Bot yardımıyla vatandaşları bota bindirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı.

Batman Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası çay kenarında kurtarma çalışmalarını heyecanla izleyen vatandaşlar tarafından alkış aldı. Mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

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Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Son dakika: Fatih'te çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika


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