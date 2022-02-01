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Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı

01.02.2022 12:04
Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Batman Çayında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balpınar Beldesi, Batman Çayında bulunan bir adacıkta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Batman İtfaiye Arama ve Kurtarma ekipleri, suya indirdikleri arama botu ile mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı. - BATMAN

Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı

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Batman Belediyesi, Batman, Köpek, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman Çayında mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
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