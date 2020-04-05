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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı: "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 4 Nisan 2020 tarihinde akşam...
6 saat önce
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı: "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 4 Nisan 2020 tarihinde akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı: "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 4 Nisan 2020 tarihinde akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır." - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:02 Kaynak: İHA
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