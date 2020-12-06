Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama - Son Dakika

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama

06.12.2020 21:13
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama, System.String[]

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan P.Ö. adlı çocuk ile soruşturma hakkında açıklama yaptı.

BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde uğradığı cinsel istismar sonucu hamile kalan P.Ö. adlı çocuk ile soruşturma hakkında açıklama yaptı. 1 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada soruşturma kapsamında şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüphelinin tespit edilmediği ifade edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Gercüş ilçesinde kız çocuğu P.Ö.'nün, aralarında kamu görevlilerin de bulunduğu bazı kişiler tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, açıklamada P.Ö.'nün yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.A.'nın tutuklandığı belirtilerek, şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Cumhuriyet, Başsavcı, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama - Son Dakika


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