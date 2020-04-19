Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

BATMAN'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

BATMAN'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, koronavirüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Muhammedi'n taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir , sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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