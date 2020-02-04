Batman'da 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman'da 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda toplam 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli tahkikata başlanmıştır. Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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