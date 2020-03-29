Batman'da 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram satışa hazır 265 paket esrar ele geçirdi.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.