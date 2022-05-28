Batman'da 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde ikamet eden Katule Aslan'da (58) mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.??????????????