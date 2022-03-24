Batman'da "1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da "1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi"

24.03.2022 16:30
Batman'da "1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi"

Batman Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" başladı.

Batman Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" başladı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde başlayan, 2 gün sürecek kongreyle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, ilkini gerçekleştirdikleri kongrenin temasının "Bölgesel kalkınma" olduğunu belirtti.

Demir, "Kongrede sadece ekonomi, gayri safi milli hasıla ve kişi başına düşen milli geliri konuşmayacağız. Aynı zamanda insani gelişmişlik endekslerindeki parametreleri de hesaba katarak bölgedeki hukuk, beşeri ve sosyal gelişmelerİ paydaşlarla ele almayı hedefliyoruz." dedi.

Alanında uzman sektör temsilcileri ile uzman akademisyenlerin belirlenen konular üzerine sunumlar yapıp, tartışacağını aktaran Demir, kongre neticesinde bu sunumların bir araya getirilerek karar alıcılara sunulacağını kaydetti.

Demir, kongrede ortaya çıkan sonuçların önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bölge ile ilgili politikaların geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, kongrede bugün yüz yüze yarın da online bütün parametreleri ile bölgesel kalkınmada neler yapılabileceğinin araştırılacağını bildirdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin'in açılış konuşmasını yaptığı kongrede sunumlara geçildi.

YORUMLAR
500
CHP'li Adıgüzel, yeni spor yasası teklifini eleştirdi Açıklaması CHP'li Adıgüzel, yeni spor yasası teklifini eleştirdi Açıklaması Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı Son dakika haberi! Devlet Eski Bakanı'nın adının verildiği okul törenle eğitme açıldı

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Üniversitesi, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da '1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi' - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da "1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement