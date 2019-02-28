Son Dakika Haberleri: Batman'da 10 Bin 254 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Batman'da 10 Bin 254 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

1 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.

Batman'da 10 Bin 254 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, System.String[]
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih ve Pazaryeri Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, faturasız ve belgesiz olarak kaçak yollarla Türkiye'ye sokularak piyasaya sürülmek üzere bekletilen 10 bin 254 litre motorin türevi akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:28 Kaynak: İHA

Batman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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