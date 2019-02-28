Batman'da 10 Bin 254 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
1 saat önce
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.
Batman
İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih
ve Pazaryeri
Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, faturasız ve belgesiz olarak kaçak yollarla Türkiye
'ye sokularak piyasaya sürülmek üzere bekletilen 10 bin 254 litre motorin türevi akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:28 Kaynak: İHA
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