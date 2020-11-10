Batman'da 10 Kasım anması - Son Dakika

Batman'da 10 Kasım anması

10.11.2020 11:28
Batman'da 10 Kasım anması, System.String[]

BATMAN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

BATMAN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kamu kurumlarının müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, öğrencilerin şiir ve konuşmalarıyla sona erdi.


Batman'da 10 Kasım anması
Batman'da 10 Kasım anması
Batman'da 10 Kasım anması
Batman'da 10 Kasım anması

Mustafa Kemal Atatürk, Valilik, Tören, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da 10 Kasım anması - Son Dakika


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