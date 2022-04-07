Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı - Son Dakika
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Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı

07.04.2022 00:53
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı

Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı Batman'da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Basınspor ile Emniyetspor arasında düzenlenen futbol maçında dostluk kazandı.

Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı

BATMAN - Batman'da "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Basınspor ile Emniyetspor arasında düzenlenen futbol maçında dostluk kazandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Batman basının organizesiyle Aydın Konak kent sahasında dostluk maçı yapıldı. 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde 177'nci yıl dönümünü kutlama etkinliklerinde Batman'da görev yapan basın mensuplarıyla dostluk maçı yaptıklarını ifade eden Kıraç, "10 Nisan polis haftası yani emniyet teşkilatının kuruluşunu 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Bu çerçevede basın mensubu arkadaşlarımıza bir kaynaşma maçı teklifini götürdük. Bugün de gayet güzel, temiz, açık bir havada bir maç yaptık. 72, daha doğrusu Batman kazandı diye düşünüyorum. Gayet güzel bir maç çıktığını düşüyorum" dedi.

Dostluk maçı müsabakası etkinliğine İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın yanı sıra, Emniyet müdür yardımcısı Hayrullah Altıparmak, Çevik Kuvvet müdürü Süleyman Erdoğan, Asayiş müdürü Salih Öksüz, çeşitli birimlerden polis memurları ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Emniyet Spor ve Batman Basın Spor arasında oynanan futbol karşılaşmasının hakemliğini polis memuru ve aynı zamanda faal hakem olan Yusuf Kaya yaptı.

Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı
Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 10 Nisan polis haftası çerçevesinde Basınspor-Emniyetspor maçında dostluk kazandı - Son Dakika
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