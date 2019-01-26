Batman'da 100 Yetime Giysi Yardımı

Batman Umut Kervanı 100 yetime giysi yardımı yaptı.

Batman Umut Kervanı 100 yetime giysi yardımı yaptı.



Dernek Başkanı Mehmet Ali Işık, yaptığı açıklamada, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye giyim ve gıda yardımında bulunduklarını duyurdu.



İlde yetim ve muhtaçlara destek sunan bir dernek olduklarını belirten Işık, "Avrupa'daki hayırseverlerden gelen destekle Batman'da 20 aileye gıda yardımı yaptık. Batman'ın en iyi mağazalarından birinde hayırseverlerin desteğiyle aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 100 yetime giyim eşyası yardımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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