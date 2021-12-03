Batman'da 104 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Batman'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen "Batman İli Kaliteli Buğday Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75 hibe destekli 104 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, dağıtılan ekmeklik buğday tohumunun başta Batmanlı çiftçiler olmak üzere ülkeye hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Batman'da proje kapsamında 110 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli 104 ton ekmeklik buğday tohumu dağıttıklarını belirten Gün, buğdayın stratejik bir ürün olduğunu kaydetti.

Batman'da yaklaşık 550 dekar alanda sulu ve kuru buğday ekimi yapıldığını kaydeden Gün, buğdayın stratejik bir ürün olması nedeniyle çiftçilerin buğday ekimine hassasiyet göstermelerini istedi.

Gün, proje uygulama alanı olarak Batman merkez, Gercüş, Kozluk, ve Beşiri ilçelerinin seçildiğini belirterek, tohumun ekiminden hasadına kadar gerekli tüm kontrollerin teknik ekipler tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.