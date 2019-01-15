Batman'da 11 Kilo 950 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 11 kilo 950 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 11 kilo 950 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.



Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde devriye görevini ifa ettiği sıralarda park halinde terk edilmiş ve kapısı açık vaziyette bulunan araç kontrol edildiğinde kapı cebinde uyuşturucu olabileceği değerlendirilen maddeye rastlamış. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek bahse konu araçta yapılan aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş halde toplam ağırlığı 11 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN

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