Son Dakika Haberleri: Batman'da 11 Kilo 950 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Batman'da 11 Kilo 950 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi

17 dakika önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 11 kilo 950 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Batman'da 11 Kilo 950 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi, System.String[]
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 11 kilo 950 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde devriye görevini ifa ettiği sıralarda park halinde terk edilmiş ve kapısı açık vaziyette bulunan araç kontrol edildiğinde kapı cebinde uyuşturucu olabileceği değerlendirilen maddeye rastlamış. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek bahse konu araçta yapılan aramada aracın farklı yerlerine gizlenmiş halde toplam ağırlığı 11 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi Terör Operasyonunda Minareye Saklanmış Esrar Ele Geçirildi

Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:19:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 11 Kilo 950 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]